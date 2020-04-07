(Görüntülü) Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR

DHA

(Görüntülü) Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR

 <br>TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.<br>Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli <br>2020-04-07 16:11:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız ...
Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız ...
(Görüntülü) Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj gölünde ceset bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj ...
(Görüntülü) Munzur Nehri'nde arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Munzur Nehri'nde arama çalışmaları devam ...
Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu
YEREL HABERLER Tunceli'de baraj gölünde ceset bulundu
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
O ilçede vatandaşlar evde kaldı, yaban keçileri çatıya kadar çıktı
YEREL HABERLER O ilçede vatandaşlar evde kaldı, yaban keçileri ...
(Görüntülü) Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve ...
Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun ...
Tunceli’de korona tedavisi gören dede ve torunu taburcu edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de korona tedavisi gören dede ve torunu ...
(Görüntülü) Gülistan Doku ve Yılmaz Güneş'ten bugün de iz yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gülistan Doku ve Yılmaz Güneş'ten bugün ...
Gülistan Doku ve Yılmaz Güneş'ten bugün de iz yok
YEREL HABERLER Gülistan Doku ve Yılmaz Güneş'ten bugün de iz yok
Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları 4 farklı noktada sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları 4 farklı ...
Tunceli’de evde kalanlara sıcak yemek servisi
YEREL HABERLER Tunceli’de evde kalanlara sıcak yemek servisi
Tunceli’de tek çift plaka denetimi ve maske dağıtımı
YEREL HABERLER Tunceli’de tek çift plaka denetimi ve maske dağıtımı
Evde kendini karantinaya aldı, birde Korona türküsü yaptı
YEREL HABERLER Evde kendini karantinaya aldı, birde Korona türküsü ...
83 yaşında, kavalıyla "evde kalın" mesajı verdi
YEREL HABERLER 83 yaşında, kavalıyla "evde kalın" mesajı verdi
(Görüntülü) Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve ...
Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X