(Görüntülü) Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR

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<br>TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.<br>Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli <br>2020-04-07 16:11:20<br>

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