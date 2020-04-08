Tunceli'de 88 yaşındaki Sakine ninenin, bahçesine fidanları dikildi

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan ekiplerden jandarma 88 yaşındaki Sakine ninenin talep ettiği fidanları alıp bahçesine dikti, polis ise 75 yaşındaki Melek Nine'nin evine günlük kahvaltı götürmeye başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüs nedeniyle her türlü tedbir alınırken, valilik koordinesinde bir çok kurumun yer aldığı "Vefa Sosyal Destek Gurubu" sahada hizmet veriyor. 20 yaş altı ile 65 yaş üstünün sokağa çıkamaması üzerine kurulan ekipler, talep halinde ailelerin alış verişini yaptığı gibi, sosyal yardımlarda götürüyor. Grupta yer alan jandarma ekipleri ise 156 jandarma imdat hattını arayan 88 yaşındaki Sakine Almaz'ın bahçesine dikmek için talep ettiği fidan istediğini yerine getirdi. Fidanları teslim alan jandarma ekipleri, Sakine ninenin bahçesine götürüp dikimini gerçekleştirdi. Sakine nine ise, hem ekiplerin çalışmasını izledi hem de onlara teşekkür etti.

Öte yandan grupta yer alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise 75 yaşındaki Melek Taş'la birlikte bir çok yaşlının evine günlük kahvaltısını götürmeye başladı.

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