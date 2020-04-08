88 yaşındaki kadın istedi, jandarma fidan dikti

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları güvenlik güçleri tarafından karşılanıyor. Esentepe Mahallesi´nde yaşayan Sakine Almaz´ın (88) isteği üzerine bahçesine jandarma tarafından fidan dikilirken, aynı mahallede yalnız yaşayan Melek Taş´a (75) da polisler sabah kahvaltısını götürdü.<br>Tunceli'de koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları Tunceli Vefa Destek Grubu üyeleri tarafından karşılanıyor. Merkez Esentepe Mahallesi´nde yaşayan Melek Taş ve Sakine Almaz´ın ihtiyaç ve istekleri de hem jandarma hem polis tarafından karşılandı. Tunceli Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret ettikleri Sakine Almaz´ın 'Bahar geldi, bahçeme fidan dikmem gerekiyor. Ben yapamıyorum' dedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, valilik tarafından satın alınan fidanları Almaz´ın bahçesine dikti. Almaz, jandarmaya teşekkür etti.<br>Yine aynı mahallede yalnız yaşayan 75 yaşındaki Melek Taş'ın ise kahvaltısı her sabah polis ekiplerince evine götürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-04-08 10:58:50<br>
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