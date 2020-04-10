Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve 5 Ocak günden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. <br>Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nde, aramakurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. JAK timi görevlisi Yılmaz Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timleri, Erzurum, Antalya ve Adana il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının 25'inci gününde ekipler, Munzur Nehri'nin Uzunçayır Baraj Gölü'ne döküldüğü kent merkezi yakınlarındaki Kanoğlu Mahallesi mevkisinde incelemede bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize bugün de rastlanılamadı.<br>AİLESİ ÇALIŞMALARI BUGÜN DE TAKİP ETTİ<br>Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ve diğer yakınları da arama çalışmalarını yerinde takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.<br>GÜLİSTAN DOKU'DAN 97 GÜNDÜR HABER ALINAMAYOR <br>5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmaları 97'ncİ gününe girdi. Polis ekipleri, botlarla gün boyunca Uçunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde arama yaptı. Bugün de yapılan arama çalışmalarından Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-04-10 16:08:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.