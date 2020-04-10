Tunceli'de, 86 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, bir süredir koronavirüs tedavisi gören Mustafa Demirci (86), taburcu oldu. Kentte taburcu olanların sayısı 3'e yükseldi. <br>Tunceli'de, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle tedaviye alınan Mustafa Demirci, taburcu oldu. Kent genelinde koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden Demirci ile birlikte taburcu olanların sayısı 3'e çıktı. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kent genelinde sadece 3 kişinin tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Tunceli'de 6 pozitif vakamızdan iyileşen 2 hastamız 6 Nisan Pazartesi taburcu olmuştu. Bugün de Mustafa Demirci amcamız taburcu oldu. Çok şükür. Kalan 3 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-04-10 21:46:16<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-