86 yaşında Mustafa dede koronayı yendi, taburcu oldu

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Tunceli’de 86 yaşındaki Mustafa Demirci korona virüsünü yenerek hastaneden taburcu edildi.



İl dışından Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyüne gelen 86 yaşındaki Mustafa Demirci korona virüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede bir haftalık tedavi süresinin ardından yapılan testlerinin negatife dönmesi sonucu Demirci, taburcu edildi. Sevindirici haberi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Tuncay Sonel, ”Tunceli’de 6 pozitif vakamızdan iyileşen 2 hastamız 6 Nisan Pazartesi taburcu olmuştu. Bu akşam da Mustafa Demirci (86) dedemiz taburcu oldu şükür. Kalan 3 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun” dedi.

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