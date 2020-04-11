Tunceli'nin 84 yaşındaki ilk korona hastası alkışlarla taburcu oldu

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de görülen ilk koronavirüs vakası olan Musa Güzel (84), hastalığı atlattı. Güzel, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.<br>Yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan Tunceli'ye dönen Musa Güzel, rahatsızlanması üzerine Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Güzel, tedavi altına alındı.<br>25 gün süren tedaviyle hastalığı yenen Güzel, bugün taburcu edildi. Sağlık çalışanları Güzel'i hastaneden alkışlarla uğurladı.<br>Öte yandan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde 6 koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini, 2'sinin ise halen tedavi altında olduğunu bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-04-11 14:54:28<br>
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