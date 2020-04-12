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80 yaşındaki Menşure teyze önerdi, dut pekmezi kahvaltı menüsüne girdi

İHA

80 yaşındaki Menşure teyze önerdi, dut pekmezi kahvaltı menüsüne girdi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 80 yaşındaki Menşure Eker'in "Her gün dua ediyor ve kendi yaptığımız pekmezden de bir kaşık tüketiyorum" demesi üzerine AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için dağıtımı gerçekleşen kahvaltı menüsüne pekmezi dahil etti.
Çin'de başlayıp dünyayı saran korona virüs nedeniyle ülkede alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara Tunceli'de de valilik koordinesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ihtiyaç paketlerinin yanı sıra her sabah kahvaltı dağıtımı gerçekleştiriyor. AK Parti MKYK Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da, İHA'nın haberini yaptığı her gün dua edip bir kaşık pekmez yediğini söyleyen 80 yaşındaki Menşure Eker'in görüntüsünü paylaşarak, "Menşure teyzemizin de tarifine uyalım, her gün bir kaşık Çemişgezek dut pekmezi yiyelim” dedi. Bunun üzerine AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kendi ihtiyaçlarını göremeyen ve yanlarında aile yakınları olmayanlara günlük olarak düzenli götürülen kahvaltı menüsüne Çemişgezek dut pekmezini dahil etti.
Milletvekili Ataş’ın çağrısıyla Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile görüştüğünü ve kahvaltı menüsüne pekmezi dahil ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Tek, “Tunceli Valiliği koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları sabah kahvaltısı dağıtımı gerçekleştiriyor. Bizler de partimizin MKYK Üyesi, İstanbul Milletvekilimiz hemşehrimiz Mustafa Ataş başkanımızın çağrısı ve kıymetli büyüğümüz Menşure teyzemizin tavsiyesi sonrası kahvaltı menüsüne Çemişgezek pekmezimizi dahil ettik. Bu anlamlı çalışmalardan dolayı hemşehrimiz Sayın Başkanımız Mustafa Ataş’a, Valimiz Sayın Tuncay Sonel’e ve sahada çalışma yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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