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Tunceli’de bir köydeki karantina kaldırıldı

İHA

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren köyünde 28 Mart tarihinde ilan edilen korona virüs karantinası kaldırıldı.

Tunceli’de bir köydeki karantina kaldırıldı

Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’ne bağlı Geçitveren köyünde 28 Mart tarihinde ilan edilen korona virüs karantinası kaldırıldı.
Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde bir ailede Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 28 Mart tarihinde karantinaya alınmıştı. Yaklaşık 80 nüfusun bulunduğu köye giriş çıkışlar kapatılmış, pozitif çıkan vakalar ise Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Köyde başka vaka görülmemesi üzerine karantina bugün itibariyle kaldırıldı.
Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "28 Mart 2020’de 2 vatandaşımızın Covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararınca karantina altına aldığımız Mazgirt Geçitveren köyümüzde herhangi bir yeni vakanın çıkmaması üzerine, Karantina 13 Nisan 2020 itibarıyla sona erdirilmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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