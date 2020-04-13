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Üniversiteli Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten iz yok

DHA

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21) ile 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı. 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ve eğitim sırasında bulunduğu botun yan yatması sonucu kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in aranmasına bugün de devam edildi. Ekipler, Munzur Nehri ve kıyısındaki arama çalışmalarında...

Üniversiteli Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten iz yok

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21) ile 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.<br>5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ve eğitim sırasında bulunduğu botun yan yatması sonucu kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in aranmasına bugün de devam edildi. Ekipler, Munzur Nehri ve kıyısındaki arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlamadı. <br>Gülistan Doku'nun arandığı bölgede olan ablası Aygül Doku, kardeşinin bulunması için yardım çağrısında bulunarak, "Gülistan bu suda olsaydı bir şekilde bulunurdu. Bugün tam 100 gün oldu Gülistan kardeşimizden haber alamamış durumdayız. Yakın zamanda yine bu baraj gölünde Esma Kılıçarslan isimli bir genç kızın cansız bedeni 17 gün sonra şişerek suyun yüzeyine vurmuş ve bulunmuştu. 100 gündür burada arama çalışması yapan arama ekipleri içinde yer alan JAK, JÖAK, ve AFAD ekiplerinin ortak düşüncesi Gülistan'ın bu suda olmadığı yönünde. Esma Kılıçarslan'ın cansız bedeninin kendiliğinden su yüzeyine çıkması bu olasılığı güçlendiriyor artık´´ dedi.<br>'YÜZLERCE KİŞİ AYLARDIR ARIYOR'<br>Abla Doku, Gülistan´ın cansız bedeninin bulunmadığı her gün ufak da olsa bir umut beslediklerini ama kaybetmekten de korktuklarını belirterek, şunları söyledi:<br>`´Bizim aile olarak ilk günden beri bir tek şüphe ettiğimiz kişi vardı o da Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A. Biz diyoruz ki keşke Gülistan'ın erkek arkadaşının üzerine gidilseydi. Biz tam 100 gündür bekliyoruz daha kaç gün beklememiz gerekiyor. Artık birileri bize el uzatsın, 100 gündür burada bekliyoruz. Önce dedik belki Gülistan burada atlamıştır, atlamış ise neden burada cesedi çıkmadı yüzlerce ekip arıyor 100 gündür. Lütfen artık sesimizi duyun, eğer suda ise cesedini bize verin, suda bulunmuyorsa şüpheliler ortada. Onlar hakkında işlem yapın. Bizim aile olarak dayanacak sabrımız kalmamıştır. Gülistan suda çıkmadığı her gün içimizde bir umut var ama sessizlikte bizim Gülistan'ı kaybettiğimiz korkusunu getiriyor. Biz Gülistan kayıp değil demiyoruz, biz Gülistan yaşıyor demiyoruz, biz Gülistan'ı 'Kaybettirdiler' diyoruz. Özellikle Esma kardeşimizin cansız bedenin 17 günde su yüzüne çıkmasıyla ailemizin kaygısı Gülistan'ın kaybedildiği yönünde."DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-04-13 16:13:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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