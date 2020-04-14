Tunceli’de 65 yaş üstüne çiçeklerle süslenmiş kahvaltı servisi

Tunceli’de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu dağıtılan kahvaltı tabaklarını çiçeklerle süsleyerek gönüllere dokundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde “Vefa Sosyal Destek Grubu” gelen talepleri karşılamaya devam ediyor. Gelen taleplerin yanı sıra, ekipler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunup yanında yakınları olmayanlara günlük kahvaltı servisi yapıyor. Kahvaltı servisinde her türlü detayı düşünen ekipler, çiçeklerle süsledikleri servisi belirlenen vatandaşlara ulaştırarak gönüllerine dokunuyor.

Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını aralıksız düzenli bir şekilde yaptığını belirten Vali Tuncay Sonel'de, sosyal medya hesabından “ 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza özel olarak hazırlanan çiçeklerle süslenmiş kahvaltıları Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan arkadaşlarımız tarafından evlerine bırakılmaya devam ediyor" paylaşımında bulundu.

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