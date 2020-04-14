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Tunceli'de 'evde kalanlara' çiçekle süslenmiş kahvaltı sürprizi

DHA

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalara Vefa Destek Grubu'nca çiçekle süslenmiş kahvaltı servisi yapıldı.  Tunceli'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ile üzeri ve kronik hastaların yer aldığı 6 bin 362 kişiye ulaşılarak, ihtiyaçları karışlandı. Vefa Destek Grubu, evden çıkmayan kişilere bugün kahvaltı sürprizi yaptı. Ekipler, tek tek evleri dolaşıp, yanlarına çiçekle süslenmiş kahvaltı servisi yaptı. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ile üzeri ve kronik...

Tunceli'de 'evde kalanlara' çiçekle süslenmiş kahvaltı sürprizi

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalara Vefa Destek Grubu'nca çiçekle süslenmiş kahvaltı servisi yapıldı. <br>Tunceli'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ile üzeri ve kronik hastaların yer aldığı 6 bin 362 kişiye ulaşılarak, ihtiyaçları karışlandı. Vefa Destek Grubu, evden çıkmayan kişilere bugün kahvaltı sürprizi yaptı. Ekipler, tek tek evleri dolaşıp, yanlarına çiçekle süslenmiş kahvaltı servisi yaptı. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ile üzeri ve kronik hastalara kahvaltı ikramının devam edeceği belirtilerek, şöyle denildi:<br>"65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza özel olarak hazırlanan çiçeklerle süslenmiş kahvaltıları Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan arkadaşlarımız tarafından evlerine bırakılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar da vefa sosyal destek gruplarımızdaki görevlilerimizce 2 bin 126 vatandaşımızın isteğini yerine getirildi. Ayrıca 4 bin 236 vatandaşımıza da jandarmamız, polisimiz, PTT görevlilerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız personeli tarafından evlerine gidilerek 1000 TL ve diğer yardımları elden teslim edilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-04-14 16:45:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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