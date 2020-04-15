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Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor

İHA

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’i arama çalışmaları sürüyor.
Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor.
Çalışmalara Ankara ve Van'dan JÖAK, JAK, Samsun, Adana ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliklerinde görevli dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor.
Çalışmalarının Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki bölümünde 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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