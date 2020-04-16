Tuncelili iş adamı 62 aileye destek paketi gönderdi

Almanya’da yaşayan Tuncelili adamı, ihtiyaç sahibi 62 aileye, gıda ve temizlik paketi göndererek destekte bulundu.

Almanya’da yaşayan Tuncelili Adamı Turabi Yıldız, Korona virüs salgını nedeniyle merkez ve Pülümür ilçesindeki ihtiyaç sahibi 62 aile için gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.Yıldız’ın Tunceli merkezde anlaştığı bir marketten yaptırdığı kolileri teslim alan vatandaşlar teşekkür etti.Yıldız'ın her yıl belirli sayıda üniversite öğrencisine de burs verdiği ve spor kulüpleri ile ihtiyaç sahipleri ailelere de düzenli yardımda bulunduğu belirtildi.

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