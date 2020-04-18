Tilki kedinin saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Tunceli’de bir kedi ağaçta yanına yaklaşan tilkiye saldırarak, korkutup kaçırdı o anlar kameraya yansıdı Bir vatandaş ise borular arasına kafası sıkışan kargayı kurtardı

Tunceli’de yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki köye indi, ancak kedinin saldırısıyla neye uğradığın şaşırıp kaçtı. Ayrıca, boruların arasına kafası sıkışan karga da bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Dedeağaç köyüne inen bir tilki, bir evin bahçesine girerek kedi için bırakılan ekmekleri yemeye başladı. Tilkiyi gören evin kedisi de önce ağaca çıktı, tilki ekmeği bırakıp kediye doğru yöneldi. Ağacı tırmanmaya başlayan tilkiye kedi ani bir saldırı gerçekleştirdi. Kedinin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran tilki hızla kaçtı. O anları ise köy sakini İsmail Kasun tarafından görüntüledi.



Boruya sıkışan karganın imdadına vatandaş yetişti

Öte yandan, Ovacık ilçesi Pulur Mahallesi’nde, bir çatıda bulunan güneş enerjisi borularının arasına karganın kafası sıkıştı.Kargayı fark eden vatandaşlardan Sinan Genç çatıya çıkarak yardıma koştu. Genç, kargayı sıkıştığı yerden kurtardı. Karga bırakılmasıyla birlikte uçarak gözden kayboldu. O anları ise vatandaşlardan Akın Gedik kamerası ile saniye saniye kaydetti.

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