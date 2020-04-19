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Tunceli'de sokağa çıkamayanlara 'gulik' otlu yemek

DHA

TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara, Munzur Dağları'nda yetişen 'gulik' otuyla yemek yapıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı devam ederken, Tunceli Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Munzur Dağları'nda ilkbaharda yetişen 'gulik' otu da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanların isteği üzerine Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından toplandı. Ekipler, Munzur Dağları'nda topladıkları otla...

Tunceli'de sokağa çıkamayanlara 'gulik' otlu yemek

<br>TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara, Munzur Dağları'nda yetişen 'gulik' otuyla yemek yapıldı.<br>65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı devam ederken, Tunceli Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Munzur Dağları'nda ilkbaharda yetişen 'gulik' otu da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanların isteği üzerine Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından toplandı. Ekipler, Munzur Dağları'nda topladıkları otla hazırladıkları yemeği, evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların evlerine götürüp, ikram etti. <br>Hastalar ve yalnız yaşayanlar, evlerine gulik otuyla yapılan yemeği getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)<br>2020-04-19 13:45:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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