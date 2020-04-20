Emekli Hasan amca, "Vefa" ekibini aradı, 10 bin TL bağış yaptı

Tunceli'de 70 yaşındaki emekli Hasan Omur, Vefa Sosyal Destek Grubunu aradı Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin liralık bağışta bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek gelmeye devam ediyor. Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim hattını bu kez kampanyaya destek olmak için 70 yaşındaki emekli Hasan Omur aradı. Bağışta bulunmak istediğini aktaran Omur'un evine grup üyeleri gitti. Ekibi kapıda karşılayan Hasan Omur, EFT talimatıyla 10 bin TL'lik bağışta bulundu. Görevliler de bankaya giderek işlemi yerine getirdi.

Katkıda bulunmak için 10 bin TL bağışta bulunduğunu aktaran Hasan Omur,"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, biz devletimizin yanındayız" diyerek ekibe de teşekkür etti.

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