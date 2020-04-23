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Tunceli’de engelli çift, maske ve sosyal mesafe tedbiri altında evlendi

İHA

Tunceli'de bedensel engelli çift, sosyal mesafeyi gözeterek maskeli şekilde nikah kıyarak evlendi.

Tunceli’de engelli çift, maske ve sosyal mesafe tedbiri altında evlendi

Tunceli’de bedensel engelli çift, sosyal mesafeyi gözeterek maskeli şekilde nikah kıyarak evlendi.
Tunceli’de iki yıldan bu yana Özel Munzur Bakım Merkezi’nde kalan bedensel engelli Hatun Aktepe (47) ile Murat Ayata (65), birbirlerine aşık oldu.Engelli çift için kurum merkezinde korona virüsle tedbirleri kapsamında nikah kıyıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Songül Acar ile kurum çalışanları da maske takıp sosyal mesafeyi gözeterek nikah törenine katıldı. Nikaha Tunceli Valisi Tuncay Sonel çiçek yollayarak tebrik etti.
Kurumun bahçesinde alkışlarla kıyılan nikah töreninin ardından pasta kesilirken, evlilik cüzdanı da nikah memuru tarafından Hatun Aktepe’ye teslim edildi.

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