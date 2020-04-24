Tunceli'deki son koronavirüs hastası da taburcu oldu (2)

88 yaşındaki Halit Dede İstiklal Marşı'nın on kıtasını da ezbere okuyarak bayram kutladı - İZMİR

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<br>1 HASTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI<br>Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün kentteki bir hastanın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Vali Sonel, alınan kararların uygulanması uyarısında bulunarak, şöyle dedi:<br>"Sevgili Tuncelili hemşehrilerim; dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8´inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9; 8 taburcu, 1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı. Alınan kararlara titizlikle uyalım."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Mücahit YOLCU<br>2020-04-24 16:34:34<br>

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