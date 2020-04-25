AK Partili Tek'ten İmamoğlu'na tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Tek'ten İmamoğlu'na tepki

İHA

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çocuklara dağıttırdığı bir broşürde İslamiyet ve Aleviliği bir birinden ayrı dinler olarak göstermesi nedeniyle tepkisini dile getirdi.

AK Partili Tek'ten İmamoğlu'na tepki

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çocuklara dağıttırdığı bir broşürde İslamiyet ve Aleviliği bir birinden ayrı dinler olarak göstermesi nedeniyle tepkisini dile getirdi.
AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamasında," Türkiye’nin birleştirici gücü söylemi ile çalışmalarını sürdürdüğünü iddia eden ancak bir kez daha dayanışma kanallarını yıkmak için adım atan CHP’nin bu tarzından dolayı açıklama yapmamız zaruriyet doğurmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çocuklara dağıtılan bir broşürde, İslamiyet ve Alevilik birbirlerinden ayrı dinler gibi gösterilmiştir.Bakmak ve görmek arasındaki farkı anlamayan provakasyon treninin makinistlerine Hacı Bektaşı Veli’nin sözüyle bir hatırlatma yapmak isteriz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım sözüyle Tunceli’de çalışmalar yaparken İstanbul'da yaptığınız nedir. Kısır döngüler ile seçime su taşıyacağını sanan bu zihniyet teoride var ama pratikte karşılığı dahi olmayan yaklaşımlardan vazgeçmelidir. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sesleniyoruz şayet Alevilik ile ilgili bir çalışma yapacaksak Aleviliği siyasetlerine meze yapan anlayışlardan uzak durun. Aleviliği yaşam biçimi olarak seçmiş canlar ile yolunuza devam edin. Alevilik boynuna Zülfikar takmak ile değil HakMuhammedAli yolunu yüreğine işlemek ile yaşanır. 90 yaşında, her gün doğumuyla 'Ya Hak, Ya Muhammed, Ya Ali' diye duaya başlayan cümle cemimize sen yardım et diye duasına devam eden Hatice ninenin bu duaları da o broşürün hazırlanması için talimat veren, tasarımını yapan kişi veya kişilere ders olacağını sanıyorum. Buyrun Alevi ocaklarının bulunduğu evliyalar diyarına gelin sizleri Covid 19 salgınından sonra misafir edelim. Aleviliğin sazını da sözünü de, duasının da lokmasının da Zülfikarı siyaset yapmak için değil gönüllerine yaşam biçimi yapmış Tunceli halkından öğrenin"diye konuştu.

"İzlediğiniz bu yol Çanakkale ruhuna saygısızlıktır"
Dersim olaylarıyla ilgili özür dilemeyen bir anlayışın bugün elbette ki bu tutumunun kendilerini şaşırtmadığını vurgulayan TEk," Ancak bilinmesini isteriz ki eski Türkiye’de artık insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek 18 yıldır kutlu bir çaba sergileyen bir iktidar var. Yeni Türkiye var. Son olarak, İslamiyet ve Alevilik’i birbirlerinden ayrı dinler gibi göstermek isteyen provakasyoncu makinistlere seslenmek istiyoruz. İzlediğiniz bu yol Çanakkale ruhuna saygısızlıktır. İzlediğiniz bu yol Aleviliği yok saymaktır. İzlediğiniz bu yol ile iktidar olduğunuz dönemin yaralarını pansuman etmiyor tam tersi kanatıyorsunuz bu politikalardan vazgeçin"diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'deki son koronavirüs hastası da taburcu oldu (2)
YEREL HABERLER Tunceli'deki son koronavirüs hastası da taburcu oldu ...
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'de 65 yaş üstüne, sazlı sözlü Vefa
YEREL HABERLER Tunceli'de 65 yaş üstüne, sazlı sözlü Vefa
(Görüntülü) Tunceli'deki son koronavirüs hastası da taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'deki son koronavirüs hastası da ...
Tunceli'de Korona tedavisi gören 1 hasta kaldı
YEREL HABERLER Tunceli'de Korona tedavisi gören 1 hasta kaldı
Çok iyi gizlenen küçük balaban fotoğraflandı
YEREL HABERLER Çok iyi gizlenen küçük balaban fotoğraflandı
Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları baraj gölünde yoğunlaştı
YEREL HABERLER Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları baraj ...
Tunceli'de 8'inci hasta da koronayı yendi
YEREL HABERLER Tunceli'de 8'inci hasta da koronayı yendi
Tunceli’de 23 Nisan araçlardan yükselen çocuk şarkılarıyla kutlandı
YEREL HABERLER Tunceli’de 23 Nisan araçlardan yükselen çocuk ...
Minik Baturalp, kumbarasındaki parayı "Milli Dayanışma" kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Minik Baturalp, kumbarasındaki parayı "Milli ...
Tunceli'de Leylak çiçekli kahvaltı servisi
YEREL HABERLER Tunceli'de Leylak çiçekli kahvaltı servisi
Tunceli’de engelli çift, maske ve sosyal mesafe tedbiri altında evlendi
YEREL HABERLER Tunceli’de engelli çift, maske ve sosyal mesafe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X