Yavru sansar, koruma altına alındı

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Tunceli’de köylüler tarafından bulunan yavru sansar, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolkonak köyü sakinleri yeni doğmuş sansar gördü. Köpeklerin zarar vermesinden endişe eden vatandaşlar, yavru hayvanı evlerine götürüp, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesine bildirdi. Köye giden ekipler, minik sansarı alarak koruma altına aldı.

Koruma altındaki yavru sansarın, büyümesinin ardından tekrar doğal ortamına bırakacağı belirtildi.

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