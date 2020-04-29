<br>TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde 17 Mart günü yaptıkları eğitim sırasında botun devrilmesiyle akıntıya kalıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) cansız bedenine ulaşıldı.DHA-Gündem Türkiye-Tunceli <br>2020-04-29 11:09:16<br>
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