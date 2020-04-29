Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldı

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<br>TUNCELİ,(DHA) TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde eğitim amaçlı içinde bulunduğu botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmalarının 44'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.<br>Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama-kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bugün yaptığı arama çalışmalarında Güneş'in cansız bedeni, Tunceli Öğretmenevi mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu. Baraj gölünde çıkarılan Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)<br>2020-04-29 11:19:51<br>

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