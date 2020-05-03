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Doğal yaşamı ile dikkat çeken ilçe baharla renklendi Yeşile bürünen Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yağışlarla birlikte Anadolu semenderleri de ortaya çıkarken, ilçenin müdavimi yaban keçilerinin de yeşile bürünen doğada karınlarını doyurması dikkat çekti

İHA

Dağ keçilerinin merkezine kadar indiği doğal yaşamı ile dikkat çeken Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bahar yağmurları ile birlikte benekli Anadolu semenderleri de ortaya çıkmaya başladı.

Doğal yaşamı ile dikkat çeken ilçe baharla renklendi Yeşile bürünen Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yağışlarla birlikte Anadolu semenderleri de ortaya çıkarken, ilçenin müdavimi yaban keçilerinin de yeşile bürünen doğada karınlarını doyurması dikkat çekti

Dağ keçilerinin merkezine kadar indiği doğal yaşamı ile dikkat çeken Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bahar yağmurları ile birlikte benekli Anadolu semenderleri de ortaya çıkmaya başladı.
İlçe merkezine kadar dağ keçilerinin inmesi ve doğal yaşamıyla dikkat çeken, doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Çemişgezek ilçesi, korona virüs önlemlerinden dolayı en sakin günlerini yaşıyor. Baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçenin hemen yanı başında akan Tağar Çayı ve ona şahitlik eden Urartular'dan Osmanlılara kadar birçok tarihi mekan baharla birlikte görsel şölen sunuyor. İlçede Osmanlı eseri Tağar Köprüsü, Urartulara kadar uzanan İndelikleri'yle bütünleşen doğa ile ilçe çevresindeki dağ keçileri ile bahar yağmurları ile ortaya çıkan benekli Anadolu semenderleri de görüntülendi.
Dağ keçileri, benekli Anadolu semenderi ve su samuru gibi koruma altındaki hayvanların sürekli görüldüğü ilçenin salgın sonrasında çevre illerden gelen tekrar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
İlçe sakinlerinden 29 yaşındaki Onur Balcı da, Çemişgezek’in tarihi, doğası ve kültürüyle kadim bir yer olduğuna dikkat çekerek, "Elazığ, Tunceli, Erzincan ve birçok yerden ziyaretçileri bulunan ilçemiz, maalesef korona virüsten dolayı şu anki süreçte sessizliğini koruyor. İlçemiz bu sessiz sürçte dağ keçilerine ve yaban hayatına teslim edilmiş durumda. Bu da ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. İnsanların sokağa çıkmamasından dolayı doğa da kendini yeniledi ve ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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