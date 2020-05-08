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Tunceli’de gıda denetimleri

İHA

Tunceli'de Ramazan ayı ve salgın tedbirleri kapsamında gıda üretim satış yerlerine yönelik sürekli denetim yapıldığı bildirildi.

Tunceli’de gıda denetimleri

Tunceli'de Ramazan ayı ve salgın tedbirleri kapsamında gıda üretim satış yerlerine yönelik sürekli denetim yapıldığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de hem korona virüs tedbirleri kapsamında hemde Ramazan ayı nedeniyle gıda denetimleri aralıksız sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle fırın ve tatlı üretimi yapan yerleri tek tek gezerek hijyen açısından kontroller sağladı. Kontrollerin düzenli olarak yapıldığı kentte, işletme sahipleri ve personellerinin de bilgilendirildiği aktarıldı.
Denetimlere ilişkin bilgi veren İl Orhan Kaya, “Ramazan ayında halkın beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tatlı satış ve üretim yerlerinin, fırınların, Ramazan paketi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı satış yerleri ve yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerin denetlenmesine ağırlık verilmektedir” dedi.
Denetimlerde Koronavirüs önlemlerine de dikkat edildiğini belirten Kaya, “Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında işletmelerde çalışan personelin maske, eldiven kullanımı, açıkta ürün satışının engellenmesi, müşteri ve çalışanların kullanımı için el dezenfektanlarının bulundurulması gibi virüsün yayılmasını engellemeye yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın da alışveriş esnasında sosyal mesafeye dikkat etmesi, market ve diğer satış yerlerine maskesiz girmemeleri gerekmektedir"ifadelerini kullandı.
Ayrıca Kaya, gıda kontrol ekiplerinin sürekli görev başında olduğunu ve denetimlerini de arttırarak sürdürdüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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