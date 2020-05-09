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Tunceli’de derslerini takip edemeyen 35 öğrenciye televizyon ulaştırıldı Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ile alınan televizyonlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, 35 öğrencinin evine tek tek ulaştırıldı

İHA

Tunceli’de derslerini takip edemeyen 35 öğrenciye televizyon ulaştırıldı Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ile alınan televizyonlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, 35 öğrencinin evine tek tek ulaştırıldı

Tunceli’de evlerinde televizyon bulunmadığı için EBA TV'den derslerini takip edemeyen 35 öğrenciye, Vali Tuncay Sonel ‘in girişimleriyle temin edilen televizyonlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlere ulaştırıldı.
İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından, kentte EBA TV'nin uzaktan eğitimini takip edemeyen öğrencilerle ilgili çalışma yapıldı. Müdürlüğün yaptığı çalışmada televizyonları olmadığı için derslerini takip edemeyen 35 öğrenci tespit edildi. Durumdan haberdar edilen Vali Tuncay Sonel devreye girerek hayırseverlerin desteğiyle 35 televizyon aldırdı. Alınan televizyonlar valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çocukların evlerine ulaştırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin kendisine 35 öğrencinin evinde televizyon olmadığını bildirdiğini anımsatan Vali Tuncay Sonel, "Bunun üzerine Korana virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerimizin EBA TV’de derslerini takip edebilmeleri için hemen hayırsever dostlarımız ile görüştük. İvedi şekilde aldığımız 35 uydulu televizyonu Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışan arkadaşlarımız tarafından öğrencilerimizin evlerine gidilerek teslim edildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Her daim onların yanındayız” dedi.
Veliler ile birlikte öğrenciler, destek sağlayanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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