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Türk Kızılay'ı Tunceli'de 10 bin 762 kişiye el uzattı

İHA

Türk Kızılay Tunceli Şubesi tarafından pandemi sürecinde 10 bin 762 ihtiyaç sahibi aileye destek olunduğu bildirildi.

Türk Kızılay'ı Tunceli'de 10 bin 762 kişiye el uzattı

Türk Kızılay Tunceli Şubesi tarafından pandemi sürecinde 10 bin 762 ihtiyaç sahibi aileye destek olunduğu bildirildi.
Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, korona virüs nedeniyle Tunceli valiliği koordinesinde “Vefa Sosyal Destek Grubu” ekipleriyle yaşlı, engelli ve diğer ihtiyaç sahibi insanlara yardım olarak gıda ve hijyen malzemelerini dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda şube gönülleri kent genelinde yaşayan 10 bin 762 ihtiyaç sahibine ve evinden çıkamayanlara erzak kolisi, temizlik malzemesi, konserve paketleri, çocuk bezi, maske ve nakdi destek ulaştırarak onların yüzünü güldürdü.
İl Pandemi Kurulu Başkanı Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında kentte çalınmadık kapı bırakmayarak toplamda 10 bin 762 vatandaşa ulaştıklarını belirten Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan” 425 adet gıda kolisini 425 aileye, 387 adet hijyen setlerini 387 aileye,2 bin 860 adet çocuk bezini 2 bin 800 ailemize,195 adet çocuk kolisini sevgili çocuklarımıza,2 bin 180 adet ikramlık bisküvi çikolata kek gibi ikramlarımızı dağıttık. 380 tane ihtiyaç sahibine 400 TL’lik nakti yardım sağlıyoruz,4 tane ailemize yetişkin bezi temin edip ulaştırdık, 3 bin 801 tane Ramazan pidesi ve su ikramımızı yaptık. 530 tane maske, Dezenfektan ve bilgilendirme broşürlerimizi kit halinde esnaf ve vatandaşlarınıza ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.
Kızılay ailesi olarak, her kesin kapısını çalmaktan, dertlerini dinlemekten, yardımları ulaştırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Arasan “Bu süreç içerisinde başta valimiz olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Gurubu paydaşlarına ve duyarlı vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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