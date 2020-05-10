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Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu Keban Baraj Gölü'nün ortasındaki adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk veren 81 yaşındaki Ziya Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi

İHA

Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.

Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu Keban Baraj Gölü'nün ortasındaki adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk veren 81 yaşındaki Ziya Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi

Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.

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