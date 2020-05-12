Ziya Dede'nin Adasında Vefa hizmeti 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile gölün ortasında adaya renk vererek "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay'ın adasındaki ağaçlar Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bakıma alındı

Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay'ın adasındaki ağaçlar, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bakıma alındı.

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı. Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kısıtlamasına takıldığı için ilçedeki evine dönmek zorunda kaldı. Korona virüs tedbirlerinin esnekleştirilmesi ile geçtiğimiz hafta sonu Huzur ismini verdiği adasına giderek ağaçlarıyla buluşan Ziya Dede'nin "Tunceli Valimiz Tuncay Sonel benimle çok ilgileniyor, kendi ekiplerinden birilerini bu ağaçları budamak için yollarlarsa çok mutlu olurum" talebi anında karşılık buldu.



Ziya dedenin ağaçları bakıma alındı

Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraatçilerden oluşturulan bir ekip, Ziya Dede ile irtibata geçip onunla adasına gitti. Adada ekip, fidanları budayıp, bakımını gerçekleştirdi. Ziya dede ise ekiplerin hem çalışmasına türkü söyleyerek eşlik etti.

Talebi üzerine Vali Tuncay Sonel'in bir ekip gönderdiğini aktaran Ziya dede, ağaçlarının budandığını belirterek, teşekkür etti.

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