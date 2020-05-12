Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

5 Ocak'tan bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Çanakkale ve Şanlıurfa’dan gelen dalgıç polisler, Diyarbakır’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ekiplerinin katıldığı çalışmalar kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü’nde bot ve teknelerle aramalar gerçekleştirildi. Vali Tuncay Sonel'in sürekli bilgilendirildiği arama çalışmalarını abla Aygül Doku da takip ediyor.

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