Tunceli’de 34 bin 310 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli’de 34 bin 310 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

İHA

Tunceli'de 34 bin 310 dekarlık tarım arazisinin sulanmaya başlandığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız,yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tunceli’de 34 bin 310 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Tunceli’de 34 bin 310 dekarlık tarım arazisinin sulanmaya başlandığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız,yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.
Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini dile getiren DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, “Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır” dedi.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını kaydeden Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir” diye konuştu.
Bu kapsamda Tunceli’de 11 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Tunceli ili ve ilçelerinde toplam 34 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Yıldız, 34 bin 310 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
Yıldız, “Tunceli ilinde en önemli sulama projelerinin başında Tunceli Akpazar Ovası Pompaj Sulaması 1. Kısmın geldiğinin altını çizerek, iş kapsamında 16 bin 370 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağının belirterek bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 15 milyon 436 bin 910 TL katkı sağlanacaktır. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz”bilgilerini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de dağ keçileri sürü halinde karayoluna indi
YEREL HABERLER Tunceli'de dağ keçileri sürü halinde karayoluna indi
Tunceli’de caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı Valilik ayrıca toplu bayramlaşma programlarının da yasaklandığını bildirdi
YEREL HABERLER Tunceli’de caddelerde maskesiz dolaşmak ...
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X