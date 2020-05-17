Tunceli'de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü, tur aracıyla gezdirildi

<br>TUNCELİ,(DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bugün ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalar, Tunceli'de, tur aracıyla gezdi.<br>Terör örgütlerinden temizlenen ve turizm kenti haline gelen Tunceli'de, bugün sokağa çıkan 65 yaş ve kronik hastalar, Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen tur aracıyla gezdirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle bugün ikinci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar tur aracıyla Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin eşliğinde Munzur Nehri bölgesinde doğanın keyfini çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)<br>2020-05-17 16:56:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.