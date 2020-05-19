Tunceli Valisi Sonel, tur aracıyla gençlerin bayramını kutladı

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<br>TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 'City Sightseeing' adı verilen tur aracıyla mahalle mahalle gezerek, gençlerin bayramını kutladı.<br>Tunceli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları programı kapsamında Vali Tuncay Sonel, 'City Sightseeing' adı verilen tur aracıyla gezi etkinliğine katıldı. Vali Sonel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er ve gençlerle birlikte kent merkezindeki mahalleleri dolaştı. Kent merkezindeki mahalleleri tur aracıyla gezen Vali Tuncay Sonel, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli TUNCELİ,(DHA)<br>2020-05-19 18:14:54<br>

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