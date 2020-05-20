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Tilki karnını doyurdu, kurt ise derede serinledi

İHA

Tunceli'de vatandaşlar tarafından bırakılan yiyeceklerden yiyen tilki ile dereye girerek serinleyen kurt görüntülendi.

Tilki karnını doyurdu, kurt ise derede serinledi

Tunceli’de vatandaşlar tarafından bırakılan yiyeceklerden yiyen tilki ile dereye girerek serinleyen kurt görüntülendi.
Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından dışarıya bırakılan yiyeceklere gelen tilki, karnını doyurdu. O anları ise yöre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini çeken vatandaşa aldırış etmeden karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Karayolunda aracıyla seyir halinde olan bir kişi ise Munzur Vadisi çevresinde önüne çıkan kurdu görüntüledi. Vatandaşın bir süre takip ettiği kurt, vadide dereye indi. Derede bir kaç defa suya girerek serinleyen kurt ormanlık alanda gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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