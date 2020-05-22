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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pülümür'de 4.3 büyüklüğünde deprem

DHA

PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar köyü olarak saptadığı deprem, saat 06.21´de meydana geldi. Yerin 11.86 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi...

Pülümür'de 4.3 büyüklüğünde deprem

<br>PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. <br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar köyü olarak saptadığı deprem, saat 06.21´de meydana geldi. Yerin 11.86 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. <br>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Mücahit YOLCU<br>2020-05-22 07:34:17<br>

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