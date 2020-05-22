Pülümür'de 4.3 büyüklüğünde deprem

<br>PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. <br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar köyü olarak saptadığı deprem, saat 06.21´de meydana geldi. Yerin 11.86 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. <br>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Mücahit YOLCU<br>2020-05-22 07:34:17<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.