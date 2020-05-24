Tunceli'de kar sürprizi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, yağışı etkili oldu, 5 gün önce yaylaya çıkan sürü sahipleri şaşırdı.

Meteoroloji'nin bugün yaptığı yağış uyarısı Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde kar olarak etkisini gösterdi. Akşam üzeri etkili ölen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 5 gün önce yaylaya çıkan sürü sahipleri, ansızın bastıran kar yağışı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

20 Mayıs tarihinde Çemişgezek ilçesinden Pülümür ilçesi Kalecik köyünün 2 bin rakımlı Göl Yaylası’na çıkan sürü sahiplerinden Gökhan Erdoğan, “Hayatımızda ilk defa böyle bir kar yağışıyla karşılıyoruz yayla başında. Allah tüm emekçilere yardım etsin” dedi.

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