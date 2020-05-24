Tunceli'de kar sürprizi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, yağışı etkili oldu, 5 gün önce yaylaya çıkan sürü sahipleri şaşırdı.
Meteoroloji'nin bugün yaptığı yağış uyarısı Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde kar olarak etkisini gösterdi. Akşam üzeri etkili ölen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 5 gün önce yaylaya çıkan sürü sahipleri, ansızın bastıran kar yağışı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.
20 Mayıs tarihinde Çemişgezek ilçesinden Pülümür ilçesi Kalecik köyünün 2 bin rakımlı Göl Yaylası’na çıkan sürü sahiplerinden Gökhan Erdoğan, “Hayatımızda ilk defa böyle bir kar yağışıyla karşılıyoruz yayla başında. Allah tüm emekçilere yardım etsin” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.