Tunceli’de yiyecek arayan boz ayı görüntülendi

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Tunceli’de Munzur Vadisinin yüksek kesimlerinden aşağı doğru inerek yiyecek arayan boz ayı görüntülendi.

İl merkezi ile Ovacık ilçesi arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda kayalık ve ormanlık alandan aşağı doğru inerek yiyecek arayan genç boz ayı kameraya takıldı. Vadinin yüksek kesimlerinden aşağı doğru inen boz ayı, bulduğu bazı otlardan ve toprağı kazarak bulduğu yiyeceklerle karnını doyurdu. Görüntülenmesine aldırış etmeden yeniden zirveye doğru çıkan ayı gözden kayboldu.

Boz ayının o anları, görüntülere yansıdı.

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