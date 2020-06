Normalleşme süreciyle Tunceli-Elazığ feribot seferleri başladı

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında durdurulan Tunceli ile Elazığ arası feribotların seferleri bugün itibariyle tekrar başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli ve Elazığ'da da korona virüs ile ilgili her türlü tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında iki ilin ulaşımını sağlayan feribotların, zorunlu geçişi gereken araçlar dışında, yolcu ve yük taşımacılığına kısıtlama getirdi. Bugün itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında Elazığ ile Tunceli'nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerine geçişi sağlayan feribotlarla da ulaşım yolu açıldı. Normale dönen feribotlarla iki il arasında gidip gelmeler tekrar başladı.

Düzenlemeye göre Pertek İskelesinden ilk feribot saat 06:00, Elazığ tarafında ise, 06:30'da seferlere başladı. Her iki iskeleden saat 21:00'a kadar yarım saat arayla devam edecek olan seferlerin, bu saatten sonra saat 02:00'a kadar birer saat arayla sürdürüleceği son seferin ise 04:00'de Pertek'ten, 04:30'dada Elazığ'dan hareket edeceği duyuruldu.

Çemişgezek ilçesinden ise saat 07.00 ile 23.00 arasında her saat başı, Elazığ yakasından ise saat 07.30 ile 23.30 arasında birer saat arayla devam edeceği bildirildi.

