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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de işletme denetimleri

İHA

Tunceli'de işletme denetimleri

Yeni normalleşme süreci ile birlikte Tunceli genelinde olduğu gibi ilçelerde de işletme denetimlerinin yapıldığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de yeni normalleşme kapsamında tedbirler devam ediyor. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de başta işletmeler de denetimler yapılıp, uyarılar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca'da Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki fırın, market ve restoranları, ekiplerle denetleyerek salgına karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.
1 Haziran 2020 tarihinde uygulamaya konulan yeni normalleşme sürecinde alınması gereken tedbirlere ilişkin esnaflarla istişare eden Kaymakam Kuruca, “Önümüzdeki süreçte en önemli tedbir olan maske, sosyal mesafe kuralına özellikle riayet edilerek ilçemiz özelinde tüm toplumun sağlığını muhafaza etmek görevi başta esnaflarımıza düşüyor. Alınacak tedbirler arttırılarak vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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