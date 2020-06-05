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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dut bahçeleri incelendi, üreticiler hasat öncesi bilgilendirildi

İHA

Türkiye'nin en önemli dut üretim merkezlerinden biri olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üreticiler, hasat öncesinde bilgilendirildi, bahçeler teknik personeller tarafından incelendi.

Dut bahçeleri incelendi, üreticiler hasat öncesi bilgilendirildi

Türkiye’nin en önemli dut üretim merkezlerinden biri olan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde üreticiler, hasat öncesinde bilgilendirildi, bahçeler teknik personeller tarafından incelendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Yüksek Ziraat Mühendisleri Yusuf Karakuş, Talip Yiğit, Mehmet Özelçi ile İlçe Tarım Müdürü İlhan Özen tarafından Çemişgezek ilçesinde dut bahçelerinde bakım, hasat, muhtemel hastalık ve zararlı konuları kapsayan incelemeler yapıldı. Coğrafi işarete sahip, tescilli, organik tarımın yapıldığı Ulukale Köyündeki dut yetiştiriciliği ile ilgili yapılan çalışma kapsamında üreticilere bilgilendirme de yapıldı.
Dut üretimi de yapan Ulukale Köyü Muhtarı Bayram Aydın,"Dutumuz piyasada Ulukale Dutu ismiyle rağbet görmektedir. Dut üretimi bizim yıllardır atadan, dededen bizlere bırakılan bir meslek. İlçemizin hatta ülkemizin milli bir ürünüdür. Ulukale dutunun coğrafi işaretlemesinde, çeşidinin tescil çalışmasında büyük emekleri olan başta Tunceli Valimiz Tuncel Sonel’e, İlçe Kaymakamımız Harun Kazez’e, Tarım ve Orman il Müdürümüz Orhan Kaya’ya, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan’a ve İlçe Müdürümüz İlhan Özen ile birlikte personeline şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ünü ülke sınırlarını aşmış Ulukale dutumuzun hak ettiği değeri, üreticilerimizin üretimde sorun yaşamaması için kamu kurumlarımızın büyük desteği var. Bizlerde üretici olarak dünyanın her köşesine organik dutu en sağlıklı şartlarda ulaştıracağız. İnşallah üreticilerimizde emeklerinin karşılığını alır. Bu yılımız inşallah verimli geçer” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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