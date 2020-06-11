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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de yeni doğmuş dağ keçileri görüntülendi

İHA

Tunceli’de yeni doğmuş dağ keçileri görüntülendi

Tunceli’de yeni doğmuş iki dağ keçisi yavrusu görüntülenirken, başka bir yavru dağ keçisini ise köpeklerin saldırısından bir kişi kurtardı.
Pülümür İlçesi’nde dağdan mantar toplamaya çıkan yöre sakinlerinden Zeynel Demir, yanında anneleri olmayan yeni doğmuş iki dağ keçisi yavrusunu fark etti.Yavru dağ keçilerinin görüntüsünü çeken Demir, annelerinin geldiğini fark etmesi üzerine bölgeden uzaklaştı.
Seslerden yavru keçileri fark ettiğini aktaran Zeynel Demir, “Yeni doğmuşlardı ve anneleri yanında yoktu. Bu sevimli yavruları kısa bir süre görüntüledikten sonra annelerinin gelmesi için bölgeden uzaklaştım” dedi.
Öte yandan Çemişgezek İlçesi’nde de yöre sakinlerinden Tolga Aktar , bir yavru dağ keçisini köpeklerin saldırısından kurtardı. Aktar,kurtardığı yavru keçiyi doğal ortamına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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