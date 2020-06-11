Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.<br>Pülümür ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki kayalık alanda 2 yavru baykuşu gören çevredekiler, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 yavru baykuşu kayalık alandan alarak korumaya aldı. <br>Ekipler, yavru baykuşların bölgeye nasıl geldiklerini araştırırken, uçabilir ve beslenebilir düzeye geldiklerinde tekrar doğal ortamlarına bırakılacakları öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-11 15:49:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.