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Balıkçıların attığı ağa takılan ağaçkakan, kurtarıldı

DHA

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, kaçak balık avcılarının Munzur Nehri'ne attıkları balık oltasına takılan ağaçkakan, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı´ndan Munzur Nehri'nde kullanılması yasak olan ve 'Tırıvırı' olarak bilinen balık ağına nehir kenarında avlanan ağaçkakan yakalandı. Ağaçkakanın çırpındığını gören Sinan Çicek ve iki arkadaşı, kuşu  ağdan kurtarıp, tedavi ettirmek için Ovacık´ta veteriner hekime götürdü. Yapılan tedavinin ardından iyileşen ağaçkakan, tekrar doğal...

Balıkçıların attığı ağa takılan ağaçkakan, kurtarıldı

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, kaçak balık avcılarının Munzur Nehri'ne attıkları balık oltasına takılan ağaçkakan, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.<br>Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı´ndan Munzur Nehri'nde kullanılması yasak olan ve 'Tırıvırı' olarak bilinen balık ağına nehir kenarında avlanan ağaçkakan yakalandı. Ağaçkakanın çırpındığını gören Sinan Çicek ve iki arkadaşı, kuşu  ağdan kurtarıp, tedavi ettirmek için Ovacık´ta veteriner hekime götürdü. Yapılan tedavinin ardından iyileşen ağaçkakan, tekrar doğal ortamına bırakıldı.<br>Kaçak balık avcılarının, kullanılması yasak balık ağları ve oltaları kullanmasıyla birçok balık ve kuş türünün telef olduğunu belirten Sinan Çicek, "Bu muhteşem güzelliğe sahip olan ve Munzur vadisinde nadiren görülen ağaçkakanı tesadüfen gördük. Munzur Nehri'nde yasak olan 'Tırıvırı' balık ağına takılmıştı. Çırpınıp yorgun düşmüştü. Ağdan kurtarıp veteriner hekime gösterdik. Besledikten sonra durumu iyi oldu ve tekrar doğal ortamına bıraktık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-12 16:00:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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