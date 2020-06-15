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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de 400 kişiye istihdam sağlayacak yeni yatırım

İHA

Tunceli'de 400 kişiye istihdam sağlayacak yeni yatırım

Tunceli’de dünyaca ünlü markaların üretilip 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı.
İstihdamda 3 yıl önce son sıralarda yer alan Tunceli, Vali Tuncay Sonel'in çalışmaları ve devlet desteğiyle kadın ve engelli istihdamında birinci sıraya yükseldi, genel istihdamda ilk beşin içerisinde yer aldı. Vali Sonel’in girişimleriyle tekstil sektörüne yönelik ihracat yapan ciddi yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Gala Teks firması tarafından İnönü Mahallesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde 400 kişinin çalışacağı yeni tekstil fabrikasının kurulması için temel atma töreni düzenlendi.
Açılan tekstil fabrikalarıyla istihdamda sonuncu sıradayken ilk sıralara gelindiğini belirten Vali Tuncay Sonel, ”Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu ufukla ve destekle, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelesiyle adeta huzur şehri haline geldi. Geldiğimizde ilimiz istihdamda sonuncuydu. Tabi açılan tekstil fabrikaları ve özel işletmelerle ilk 5’ in arasında. Kadın ve engelli istihdamında da birinciyiz. Tuncelili Emre kardeşimiz baba topraklarına geldi. Organize sanayi bölgesinde 400 vatandaşımıza iş ve aş sağlayacağı tekstil fabrikasının temelini attı inşallah inşaatı da bitecek. Yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.
Valiler kararnamesiyle Ordu’da görev alacağını dile getiren Sonel, “Munzur şehrinden mavi ve yeşilin buluştuğu Ordu’ya gideceğiz birkaç gün sonra. Biz burada huzurun, turizmin, sporun ve kültür şehri olmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Fabrika tamamen ihracata yönelik çalışacak
Kurulan tekstil fabrikasında dünyaca ünlü markalar üretip sadece yurt dışına ihraç edeceklerini belirten firma sahibi yatırımcı Zülfü Emre Can, ”Ben Tunceliliyim, buralar bizim kendi topraklarımız yani her yere yatırımlar yapabiliriz fakat burada istihdam sıkıntısı olduğu için önceliğimiz burası oldu. Kendi topraklarımızda işsizliği çözmede katkımız olsun diye düşündük. Biz İstanbul merkezli bir firmayız. Son zamanlarda üretime girme planı yaptık. Elazığ’da bin 100 kişilik bir fabrika kurduk. Pandemi döneminden dolayı yavaşlattık. Tunceli valimizle geçen yıldan beri çok sıkı görüşüyoruz. Burada da yüzde yüz ihracatla çalışacağız. Biz ünlü tasarımcılarımızla yurt dışına model satıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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