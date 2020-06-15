Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi

<br>Ferit DEMİR/OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 2 engerek yılanının birbirlerine sarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyünde oturan Umutcan Yarış (20), sokakta gezerken yıkılmış bir evin enkazında 2 yılanın birbirine sarılarak çiftleşme dansı yaptığını gördü. Türkiye'de yaşayan en zehirli yılanların başında gelen ve boyları 1,5 metre civarında olan engerek yılanlarının birbirlerine sarıldığı anlar, Yarış tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yarış, "Köy içinde dolanıyordum. Yıkık bir evde sesler gelince baktığımda 2 yılanı gördüm çok korktum. Birbirine sarılı yılanları izlerken bir yandan da cep telefonu ile görüntüledim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Ferit DEMİR<br>2020-06-15 17:01:29<br>

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