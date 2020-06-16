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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

İHA

Tunceli'de 164 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de 164 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına devam ediliyor.
5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Çalışmalara Adana’dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ile Konya’dan gelen dalgıç polisler de katıldı.Kurbağa adamların dalış yaparak arama yaptığı bölgede, AFAD ekipleri de genel taramalar gerçekleştirdi. Çalışmaları Gülistan’ın Annesi Bedriye ile Ablası Aygül Doku’da takip etti.
Gülistan Doku’nun kaybolduğu güne ilişkin görüntülerin incelenmesi talebini yineleyen Abla Aygül Doku, “Gülistan’ın kaybolduğu gün üniversiteden köprüye gören bir görüntü var. O görüntü hala çözümlenmiş değil. Bunun bir an önce çözümlenmesini bekliyoruz. O çözülürse Gülistan’ın akıbeti belli olur. Yine Gülistan ile çocuğun kafe önündeki görüntüsü de dudak okuması yöntemiyle çözülürse Gülistan’a ne olduğunu anlarız. Nitekim Şule Çet davası öyle çözüldü” dedi.
Arama çalışmalarının 164. güne girdiğini söyleyen Doku, “Bir an önce bahsettiğimiz bu iki görüntü çözülürse belki bir sonuca ulaşırız. Ağabilerimiz çalışıyor onlara teşekkür ediyorum. Yorulduklarını hissediyorum. Valim, emniyet müdürü, savcı çok çalışıyoruz diyorlar. Bunların sonuç vermemesi beni de üzüyor. En artık bu çalışmaların bir sonuç vermesini istiyorum”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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