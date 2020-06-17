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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli, golf sahasına kavuştu

DHA

Tunceli, golf sahasına kavuştu

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ´de, Valilik girişimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları ile Munzur Üniversitesi Kampüsü içerisine yapılan golf eğitim sahası, faaliyete geçti. Valiler kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel de, sahada ilk golfu oynadıktan sonra kentten ayrıldı.<br>Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Kampüs alanındaki 20 dönümlük arazi üzerine, geçen yıl kente gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temelini attığı golf eğitim sahası tamamlanarak hizmete açıldı. Valilik girişimi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen proje ile Tunceli turizmine katkı yapılması hedefleniyor. Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel, tamamlanan sahada golf hocaları ile birlikte, ilk golfu oynadı.<br>'TUNCELİ HUZUR ŞEHRİ HALİNE GELDİ'<br>Burada açıklamalarda bulunan Vali Sonel, şunları kaydetti:<br>"Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, kendilerinin bizlere verdiği güç ve destekle, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Tunceli´de artık raftingden yamaç paraşütüne, gondollardan gezi teknelerine, su jetinden zepline kadar çok çeşitli sporlar var. Ülkemizin en önemli golf hocaları da Tunceli'den. Sağ olsunlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tunceli ziyaretinde golf sahasının temelini atmış, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da destek vermişti. Biz de Valilik olarak Munzur Üniversitesi´nde görüntü kirliliği arz eden 20 dönüm alana golf eğitim sahasını yaptık. Antalya´daki dostlarımız da araçtan malzemesine kadar gönderdiler. İnşallah burada yöre gençlerimizden nice golf hocaları çıkacak. Ayrıca bu saha Tunceli'nin turizmine büyük katkı da sunacaktır" dedi.<br>Vali Sonel, daha sonra vatandaşlarla vedalaşarak kentten ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-17 11:00:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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