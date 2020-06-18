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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Valisi Özkan, görevine başladı

DHA

Tunceli Valisi Özkan, görevine başladı

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)VALİLER kararnamesi ile Tatvan Kaymakamlığı'ndan, Tunceli Valiliği'ne atanan Mehmet Ali Özkan kente gelerek görevine başladı.<br>Tatvan Kaymakamı iken Valiler Kararnamesi ile Tunceli Valiliği'ne atanan Mehmet Ali Özkan kente gelerek göreve başladı. Vali Özkan'ı, 4'üncü Komando Tugay Komutan vekili ve Garnizon Komutanı Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile vali yardımcıları karşıladı. Tören sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. Makamına geçen Vali Özkan, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Beni bu göreve layık görenleri mahcup etmeyeceğim. Tunceli gibi önemli bir ilin valiliğine atanmış olmamın vermiş olduğu onur ve de omuzlarıma yüklediği yükün ağırlığı ile İnşallah bu görevin ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.<br>'OZANLARIN VE CANLARIN DİYARINA GÜZEL HİZMETLER NASİP OLSUN'<br>Vali olarak, omuzlarındaki yükün ve sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:<br>"Ozanların ve canların diyarına güzel hizmetler nasip olsun. Sorumluluk son derece ağır. Bundan hareketle rabbimden dileğim ve isteğim bizi Tunceli'ye ve bizlere güvenenlere karşı mahcup etmesin. Bugüne kadar her görev yaptığım yerde samimiyetle söylediğim bir cümle var. 'Rabbim yüce milletimizin, yüce Türk milletinin zerre kadar zamanını boşa harcamasını bize nasip eylemesin'. Tunceli'deki görev sürem ne kadar olur bilmiyorum ama şunu belirteyim. Bu görev vesilesi ile Tunceli'ye hizmet etmekten gurur duyacağım. Rabbim güzel insanların, güzide insanların, ozanların, canların diyarı Tunceli'nin vaktini boşa harcamayı bizlere nasip eylemesin."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-18 18:06:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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