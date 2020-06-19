Tunceli Baro Başkanı Çetin, Ankara'ya yürüyor

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ Barosu Başkanı Kenan Çetin, kentlerde çoklu baro kurulmasına olanak sağlayan yasa tasarısına karşı Ankara'ya yürüyüşe başladı. <br>Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hazırlanan ve illerde çoklu baro kurulması ile nispi seçim yapılması, ayrıca avukatların herhangi bir baroya bağlı olma zorunluluğunun kaldırılması konusundaki yasa tasarısına karşı Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun ortak olarak yayımladığı bildiri kapsamında yürüyüşe geçti.<br>Yürüyüş öncesi baroya kayıtlı avukatlarla birlikte Seyit Rıza Meydanı'nda konuşan Çetin, şunları söyledi:<br>"Bugün bölgemize bağlı barolar ile Türkiye'nin birçok ilindeki baro başkanları ile birlikte Ankara'ya yürüyüş için yola çıkacağız. Barolarımız tarafından bugüne kadar yapılan tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı. Baroların tek talebi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi´ne bağlı kalmaktır. Adil yargılama hakkı, bağımsız yargı isteğimiz, hak arama isteğine sahip çıkışımız, çevre sorunlarına duyarlılığımız ve sahip çıkışımız, işkence ve kötü muameleye karşı çıkma, temel hak ve hürriyetlerin korunması, inanç özgürlüğünü savunma, barışı savunmamız ve avukatlar için gerçek ve kalıcı çözüm istememiz, kimsenin avukatsız kalmamasını savunmamız, bir temel insan hakları görevidir avukatlar ve barolar için. Bugün burada bu açıklamadan sonra avukatlık haklarımıza sahip çıkmak ve bağımsız yargı için Ankara'ya bölge baro başkanları ile birlikte yürüyeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-06-19 16:35:41<br>

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