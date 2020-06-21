Çocuklardan en anlamlı babalar günü kutlaması Çocuklardan, terör kurbanı kardeşlerin babasına “Babalar Günü” kutlaması yürekleri dağladı Minikler, 2 çocuğunu da teröristlere ait patlayıcının infilak etmesi sonucu kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nu Babalar Gününde yalnız bırakmadı

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Tunceli’de çocuklar, 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerin araziye düşürdükleri patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda kardeşlerin babalarına papatya toplayıp “Babalar Günü” nü kutlaması adeta yürekleri dağladı.

15 Temmuz 2019 tarihinde Ovacık’ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşler oyun oynarken, PKK’lı teröristlerin araziye düşürdükleri patlayıcının infilak etmesi sonrası yaşamını yitirmişti. Gönüllülerden Ferhat Güven ve arkadaşlarının destekleriyle çocuklar, 2 çocuğunu da kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nu babalar gününde yalnız bırakmadı. Evlerinin önünde oyunlar oynayan çocuklar topladıkları papatyaları baba Ekber Güloğlu’na verdi.

Duygusal anlar yaşayan baba çocuklara teşekkür etti.

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